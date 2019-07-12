https://static.news.ru/photo/bcf796e0-a494-11e9-8460-fa163e074e61_1024.jpg Marvel's Avengers Фото: Square Enix

Square Enix объявила о дебютной демонстрации игрового процесса Marvel's Avengers («Мстители Marvel»). Она пройдёт в рамках фестиваля гик-культуры San Diego Comic-Con 2019.

Панель посетят творческий директор Шон Эскейг вместе с актёрским составом игры, включая Нолана Норта (Натан Дрейк из Uncharted), Троя Бейкера (Джоэл из «Одни из нас») и Лору Бэйли (Кейт Диаз из Gears of War 4). При этом разработчики не намерены транслировать трейлер по Сети — увидеть его смогут только посетители мероприятия.

«Мстители Marvel» поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia. Все дополнения будут бесплатными, и никаких лутбоксов в экшене также не будет.

San Diego Comic-Con 2019 стартует 18 июля и продлится до 21 числа. На фестиваль также приедут геймдизайнер Хидео Кодзима с режиссёром Николасом Виндингом Рефном («Неоновый демон») и Marvel Studios, которая должна представить четвёртую фазу кинематографической вселенной.