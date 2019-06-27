https://static.news.ru/photo/3d02f24a-98eb-11e9-9711-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Rene Traut/imago stock&people/Global Look Press

Студия CD PROJEKT RED анонсировала конкурс косплея по приключенческой ролевой игре Cyberpunk 2077. Призовой фонд составит $40 тысяч.

От участников требуется создать образ на основе одного из персонажей проекта и представить его разработчикам двумя способами: онлайн или вживую на сцене одного из пяти игровых мероприятий. В списке оказался и российский «Игромир», который в 2019 году пройдёт с 3 по 6 октября.

Финал состоится в 2020 году. В нём будут участвовать 10 участников — по одному с каждого мероприятия и ещё пять онлайн-претендентов. Победитель конкурса косплея получит не только денежное вознаграждение и атрибутику Cyberpunk 2077, но возможность принять участие в профессиональной фотосъёмке для обложки журнала.

CD PROJEKT RED также сообщила, что может предложить избранным финалистам стать официальными косплеерами игры на крупных мероприятиях по всему миру.

Ранее News.ru рассказал, что трансгендерность станет частью создания персонажа в Cyberpunk 2077. Кроме того, в создании ролевой игры принимает участие Киану Ривз.