https://static.news.ru/photo/de00fa36-b482-11e9-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Activision

Компания Activision и студия Infinity Ward опубликовали дебютный трейлер мультиплеера шутера Call of Duty: Modern Warfare. Разработчики обещают, что игроков ждёт «самая революционная сетевая игра в серии».

Мультиплеер предложит несколько режимов: «6 на 6», «10 на 10»,«20 на 20», а также новые «Наземные войны», в которых смогут участвовать до 100 человек. При этом изменятся и сами карты — создатели добавят к каждой локации её ночную версию, где игрокам пригодится ПНВ (прибор ночного видения).

Infinity Ward разрешат юзерам опробовать сетевую игру до релиза игры в рамках бета-тестирования. Для владельцев PS4 (ранний доступ) оно пройдёт 12-13 сентября. Открытый бета-тест начнётся 14-16 сентября, а также 19-20 сентября (включает ранний доступ для PC и Xbox One). Полноценное тестирование на всех платформах состоится 21-23 сентября.

Вместе с этим разработчики подтвердили кроссплатформенную игру. Владельцы PC, PS4 и Xbox One смогут сразиться друг с другом с 19 по 23 сентября.

Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября.

В середине июля создатели показали многопользовательский режим Gunfight. Это новый тип матчей, в которых две команды по два человека сражаются друг с другом на небольших картах.