https://static.news.ru/photo/8e07fb0e-964d-11e9-a25a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Niantic

Мобильная игра в дополненной реальности Harry Potter: Wizards Unite принесла разработчикам $300 тысяч за первые 24 часа с момента релиза.

Данные учитывают только доходы из Соединённых Штатов и Великобритании. Число загрузок также преодолело отметку в 400 тысяч, говорится в отчёте исследовательской компании SensorTower.

При этом Wizards Unite оказалась не так популярна, как Pokemon Go, предыдущий релиз студии Niantic со схожей механикой. Тогда мобильный проект принёс прибыль в размере около $2 млн после первого дня.

Действие Wizards Unite разворачивается в современности, спустя много лет после событий «Даров смерти». Волшебный мир сотрясло некое бедствие, в результате которого в мире магглов (обычных людей) стала появляться магия.

Игрокам предстоит взять на себя роль новобранцев специального отряда Statute of Secrecy Task Force, расследующего инцидент и путешествующего по миру в поисках следов магии и магических предметов, называемых Foundables. Их сбор будет пополнять энергию заклинаний, чтобы волшебники могли продолжить путь.

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