https://static.news.ru/photo/9dde617c-925a-11e9-9774-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.samsung.com

Инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) поделился информацией о дате и месте анонса смартфона Samsung Galaxy Note 10. Презентация устройства пройдёт 7 августа в Нью-Йорке на спортивной арене «Барклайс-центр».

Смартфон может получить 6,3-дюймовый Dynamic AMOLED-экран с дырой посередине для селфи-камеры, поддержкой HDR10+ и разрешением 1440x3040 пикселей, а также тройную основную камеру. Аппаратной основой Galaxy Note 10 могут стать Snapdragon 855/Exynos 9820 (в зависимости от региона) и до 12 Гб оперативной памяти.

Устройство также лишится физических кнопок. В первой версии они действительно отсутствовали, однако после тестирования производитель решил в финальной их вернуть. При этом смартфон всё же выйдет без аудиоразъёма 3,5 мм.

Ранее News.ru рассказал, что Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) представили обновлённый рейтинг лучших смартфонов. Первые три строчки топа распределили между собой устройства Samsung: Galaxy S10+, Galaxy S10 и Galaxy Note 9 соответственно.