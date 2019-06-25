Хоккейный клуб «Сочи» объявил о переходе в команду защитника «Салавата Юлаева» Анатолия Елизарова.
Как сообщает официальный сайт клуба, за 21-летнего хоккеиста уфимцы получили денежную компенсацию.
Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
В минувшем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Елизаров провёл 40 матчей, в которых результативными действиями не отметился.
В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.