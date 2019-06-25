https://static.news.ru/photo/3ecb8676-9749-11e9-ab66-fa163e074e61_1024.jpg Анатолий Елизаров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Хоккейный клуб «Сочи» объявил о переходе в команду защитника «Салавата Юлаева» Анатолия Елизарова.

Как сообщает официальный сайт клуба, за 21-летнего хоккеиста уфимцы получили денежную компенсацию.

Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Елизаров провёл 40 матчей, в которых результативными действиями не отметился.

В новом сезоне многие российские клубы будут играть на площадках уменьшенных размеров. News.ru рассказал, почему так произошло.