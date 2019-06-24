News.ru разбирается, почему клубы КХЛ нынешним летом массово отказываются от коробок традиционных для европейского хоккея размеров и переходят на так называемые канадские или финские площадки.

Ларчик просто открывался...

С середины мая об уменьшении размеров домашних ледовых площадок объявили сразу шесть клубов Континентальной хоккейной лиги. Первой ласточкой стал магнитогорский «Металлург», сделавший в своём Instagram следующую запись:

Ещё в феврале руководство «Металлурга» и тренерский штаб команды обсуждали возможность перехода на уменьшенный размер игрового поля, учитывая опыт других клубов КХЛ. Это позволит сделать игру более зрелищной, динамичной, энергичной, в ней будут более высокие скорости, больше силовой борьбы и бросков по воротам... Таким образом, игровая площадка станет уже на два метра — по одному с каждой стороны. А освободившееся пространство после уменьшения ледового поля позволит упростить передвижение зрителей внутри чаши арены, — сообщалось в Instagram «Магнитки».

Если на Урале традиционные европейские стандарты ледового поля (60 метров в длину, 30 — в ширину) «подрезали» лишь на два метра, перейдя к так называемому «финскому» варианту (60 на 28), то в столице Казахстана Нур-Султане пошли ещё дальше: отныне местный «Барыс» будет играть на площадке североамериканского образца, которые меньше по ширине ещё на два метра (60 на 26).

Следом об уменьшении размеров коробок на домашних аренах сообщили московское «Динамо» (с финской на канадскую), ХК «Сочи» (с европейской на канадскую), ЦСКА и «Спартак» (с европейской на финскую).

Ларчик здесь открывается просто: в середине мая на очередном конгрессе Международной федерации хоккея (ИИХФ) было принято решение проводить все последующие чемпионаты мира, начиная со следующего года, на площадках североамериканского (канадского) стандарта. Это и послужило катализатором тех самых изменений, которые подвигли клубы КХЛ добровольно отказываться от «лишних» квадратных метров своей ледовой «жилплощади».

Под диктовку «собственника жилья»

Сергей Булкин/News.ru

Руководство ЦСКА своё решение перейти на площадку меньшего размера обосновало именно новой генеральной линией хоккейных боссов из Международной федерации:

Уменьшение размеров площадки позволит повысить зрелищность игры и её динамику. К тому же игроки армейских команд (речь, помимо главной команды, идёт также о фарм-клубе «Звезда», выступающем в ВХЛ, и молодёжной команде «Красная Армия» из МХЛ — News.ru), являющиеся кандидатами в национальные сборные, получат бесценную практику: ведь по решению ИИХФ со следующего сезона чемпионаты мира также будут проходить на площадках уменьшенных размеров, — сообщает Twitter «красно-синих».

Что касается московского «Спартака», ему пришлось просто подчиниться воле «заклятых друзей» из «армейского» клуба. Дело в том, что «красно-белые» в следующем сезоне, как и в предыдущем, будут проводить домашние матчи на «ЦСКА Арене» в Парке легенд, поэтому вынуждены играть по правилам, диктуемым «собственником жилья».

Боссы клуба «Сочи» и вовсе не побоялись перейти на канадские размеры площадки, перескочив сразу две ступеньки и минуя «финскую» стадию.

Такое решение было принято в связи с тем, что у ИИХФ уже есть принципиальное, хотя ещё не официальное, решение проводить олимпийский турнир на Играх 2022 года на североамериканских площадках. Также, насколько мне известно, в предстоящем сезоне десять команд КХЛ планируют играть на площадках уменьшенного размера по аналогичным причинам. Наш главный тренер (Сергей Зубов — News.ru) доволен — он почти всю карьеру провёл на таких площадках, — приводит пресс-служба ХК «Сочи» слова генерального директора клуба Сергея Воропаева.

«У нас мастеровитые ребята, они быстро адаптируются к новым условиям»

Итак, с причинами «коробочно-ледовой» революции в КХЛ всё более или менее понятно. Но тогда возникает другой вопрос: а пойдёт ли этот переход на пользу всему мировому и, в частности, российскому хоккею. Многие отечественные специалисты поддерживают урезание площадок по ширине на два-четыре метра.

Чемпионаты мира теперь будут проходить на маленьких площадках, поэтому наши хоккеисты должны привыкать и обучаться играть на них буквально с детского возраста. Поначалу, конечно, будет немного непривычно, но у нас мастеровитые ребята, которые быстро адаптируются к новым условиям. Я думаю, что, переходя на площадки меньшего размера, в ИИХФ ставят задачу сделать хоккей более зрелищным: ведь команды будут чаще находиться в зонах атаки и обороны, быстро проходя среднюю зону, а значит, в каждом матче будет создаваться большее количество голевых моментов. Надеюсь, наши ожидания от уменьшения размеров площадок будут оправданы. Вячеслав Быков двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России

Для меня, как для тренера, переход на площадки меньшего размера — большой плюс. Хоккеисты станут более динамичные, будет больше заброшенных шайб, меньше времени на обдумывание действия. Возрастёт тенденция к большой динамике. Это необходимо сделать, потому что чемпионаты мира придётся играть на таких площадках. Фёдор Канарейкин заслуженный тренер России

КХЛ — уникальная лига, потому что матчи в ней проводятся на площадках сразу трёх размеров: европейских, канадских и финских. То есть существует прекрасная возможность сравнить достоинства каждого из этих вариантов. Площадки меньшего размера, вполне вероятно, дадут возможность командам действовать более агрессивно, зрелищно и результативно, а болельщики смогут оценить эти преимущества. Алексей Бадюков двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса», заместитель генерального директора московского «Динамо» по селекционной работе

А теперь столичный клуб делает следующий шаг и переходит на североамериканский стандарт.

Хорошо бы сохранить «мультиразмерность» КХЛ

С заместителем гендиректора «Динамо» трудно не согласиться: в КХЛ действительно присутствует полный набор возможных вариантов проведения матчей на ледовых аренах различных размеров. Ведь ещё до упомянутого исторического решения ИИХФ на канадских площадках принимали своих соперников два дальневосточных клуба — «Адмирал» из Владивостока и «Амур» из Хабаровска. А финского стандарта придерживались казанский «Ак Барс», нижнекамский «Нефтехимик», новосибирская «Сибирь», череповецкая «Северсталь», подмосковный «Витязь» из Подольска и, разумеется, «Йокерит», базирующийся на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки.

На данный момент европейские размеры площадок сохраняются на домашних аренах ярославского «Локомотива», уфимского «Салавата Юлаева», нижегородского «Торпедо», челябинского «Трактора», минского и рижского «Динамо», китайского «Куньлуня».

Ещё три клуба — петербургский СКА, омский «Авангард» (как известно, временно выступающий на подмосковной «Арене Балашиха») и екатеринбургский «Автомобилист» — всерьёз рассматривают возможность перехода на один из уменьшенных вариантов площадки в ближайшее время, до начала нового сезона.

В позиции противников сужения площадок в КХЛ есть своё рациональное зерно: при уменьшении размеров ледовой арены станет меньше игрового пространства, что, во-первых, серьёзно ударит по техничным хоккеистам, у которых будет меньше шансов обыграть соперника «один в один», а во-вторых, почти наверняка приведёт к увеличению травм, поскольку силовой борьбы и жёстких стыков будет значительно больше. Кстати, не исключено, что НХЛ может принять диаметрально противоположное решение и... увеличить размеры своих площадок — как раз с целью дать больше простора для творчества «технарям» и снизить количество повреждений.

Тем не менее, факт остаётся фактом: ИИХФ взяла курс на уменьшение площадок и вряд ли с этого пути свернёт. Но всё же, пожалуй, идеальным вариантом было бы сохранение в КХЛ той самой «мультиразмерности», о которой говорил Алексей Бадюков. Ведь в таком случае наши хоккеисты не утратят навыков игры на площадках с любыми параметрами, а значит, будут в равной степени готовы выступать и на Олимпиадах, и на мировых чемпионатах, и на Кубках мира, которые сейчас активно продвигает НХЛ.