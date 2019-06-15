https://static.news.ru/photo/227c0ab8-8eac-11e9-96b0-fa163e074e61_1024.jpg Крэйг Вудкрофт Фото: Pascal Muller/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минский хоккейный клуб «Динамо» назначил канадского специалиста Крэйга Вудкрофта главным тренером.

Ассистентом 49-летнего наставника стал бывший хоккеист Михаил Грабовский.

Вудкрофт уже возглавлял минский клуб. В сезоне-2016/17 под его руководством «Динамо» в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ в четвертьфинале конференции уступило ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4.

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