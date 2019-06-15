Минский хоккейный клуб «Динамо» назначил канадского специалиста Крэйга Вудкрофта главным тренером.
Ассистентом 49-летнего наставника стал бывший хоккеист Михаил Грабовский.
Вудкрофт уже возглавлял минский клуб. В сезоне-2016/17 под его руководством «Динамо» в плей-офф регулярного чемпионата КХЛ в четвертьфинале конференции уступило ярославскому «Локомотиву» со счётом 1:4.
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