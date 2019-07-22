https://static.news.ru/photo/67c4ca1e-ac5d-11e9-899a-fa163e074e61_1024.jpg Никита Коростелев Фото: Zuma/ТАСС

Воспитанник хоккейного клуба ЦСКА, нападающий Никита Коростелёв, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), ответил на слова защитника «Колорадо» Никиты Задорнова, который назвал АХЛ «ужасной лигой, в которой играют по принципу бей-беги».

Мне нравится лига. Есть отдельные игроки, которые играют по принципу «бей-беги», особенно это четвёртого звена касается. В зависимости от соперника тоже выстраивают свой план на игру. Так что стиль игры зависит от команды, — приводит слова Коростелёва Sport24.ru .

Однако форвард отметил, что не готов всю карьеру провести в АХЛ.

АХЛ является второй после Национальной хоккейной лиги (НХЛ) профессиональной лигой Северной Америки, а все команды, которые принимают участие в АХЛ, являются фарм-клубами НХЛ.

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