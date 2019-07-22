Воспитанник хоккейного клуба ЦСКА, нападающий Никита Коростелёв, выступающий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), ответил на слова защитника «Колорадо» Никиты Задорнова, который назвал АХЛ «ужасной лигой, в которой играют по принципу бей-беги».
Мне нравится лига. Есть отдельные игроки, которые играют по принципу «бей-беги», особенно это четвёртого звена касается. В зависимости от соперника тоже выстраивают свой план на игру. Так что стиль игры зависит от команды, — приводит слова Коростелёва Sport24.ru.
Однако форвард отметил, что не готов всю карьеру провести в АХЛ.
АХЛ является второй после Национальной хоккейной лиги (НХЛ) профессиональной лигой Северной Америки, а все команды, которые принимают участие в АХЛ, являются фарм-клубами НХЛ.