https://static.news.ru/photo/bd091dbc-b762-11e9-b6be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Содружество Команд КХЛ/vk.com

Новичок хоккейного клуба «Авангард» (Омск) Вячеслав Войнов, признанный виновным в 2015 году в домашнем насилии в отношении супруги, заявил, что мнение общественности повлияло на решение Национальной хоккейной лиги (НХЛ) дисквалифицировать его.

На это (мнение общественности ред.) и была сделана ставка. В Америке всё делается на основе общественного мнения. Они верят во все, что говорят по телевизору! А показать правду и рассказать, что было на самом деле, оказалось невозможно, — приводит слова хоккеиста Sport24 .

В 2015 году суд США признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес».

С 2015 по 2018 год Войнов выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, в составе которого завоевал Кубок Гагарина (2017). Прошлым летом он сделал попытку вернуться в НХЛ, однако она оказалась неудачной из-за санкций, наложенных заокеанской лигой на россиянина, так как он привлекался к уголовной ответственности.

Следующий сезон Войнов проведёт в «Авангарде», с которым подписал контракт сроком на один год, писал News.ru.