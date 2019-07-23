https://static.news.ru/photo/8e9fe37e-ad4a-11e9-be6f-fa163e074e61_1024.jpg Вячеслав Войнов Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

29-летний защитник Вячеслав Войнов, недавно подписавший контракт с омским «Авангардом», пообщался с журналистами после открытой тренировки «ястребов» на подмосковной «Арене Балашиха».

Чувствую себя отлично, в том числе и физически. Немного не хватает игрового момента, но думаю, что быстро войду в ритм. Ребята в команде – супер! Некоторых из них уже знал. Очень дружелюбная команда, – отметил Войнов, слова которого приводит корреспондент News.ru.

Будучи игроком «Лос-Анджелес Кингз», Войнов дважды становился обладателем Кубка Стэнли (в 2012 и 2014 годах).

В тренировках есть что-то похожее на то, что было в «Лос-Анджелесе»: углубляемся в детали, которые очень важны в игре. При этом лёд на арене в Балашихе – супер. Матчи КХЛ в прошлом сезоне не видел, но все хайлайты пересмотрел, – цитирует Войнова корреспондент News.ru.

С 2015 по 2018 год защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за петербургский СКА, в составе которого завоевал Кубок Гагарина (2017). Прошлым летом Вячеслав сделал попытку вернуться в НХЛ, однако она оказалась неудачной из-за санкций, наложенных заокеанской лигой на россиянина, в своё время привлекавшегося к уголовной ответственности за домашнее насилие.

В начале июля 2018 года все обвинения с Войнова были сняты, а буквально несколько дней назад в семье хоккеиста случилось пополнение: жена Вячеслава – Марта Варламова – родила дочь. В марте 2017 года у супругов родился сын Роман.