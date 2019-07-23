Одним из самых громких трансферов нынешнего лета в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стал приход защитника Вячеслава Войнова в омский «Авангард». News.ru с помощью известного хоккейного агента и телеэксперта Алексея Дементьева разбирается, насколько выгодным окажется этот контракт для обеих сторон.

Соглашение Войнова с «ястребами» сроком на один год было подписано несколько дней назад.

Любой подписанный контракт подтверждает тот факт, что обе стороны выражают удовлетворение достигнутыми договорённостями. Контракт — это письменное подтверждение устных соглашений. И раз подписи под ним стоят, значит, условия и необходимость сотрудничества клуба и хоккеиста очевидна, — сказал Алексей Дементьев.

Следует обратить внимание на один важный нюанс. Войнов, являющийся двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингз» (в 2012 и 2014 годах), а затем добавивший в свою коллекцию и Кубок Гагарина вместе с петербургским СКА (2017), за который он выступал с 2015 по 2018 годы, прошлым летом изъявил желание вернуться за океан. Однако поскольку ранее Вячеслав в Америке подвергся уголовному наказанию в виде 90 суток тюремного заключения за домашнее насилие в отношении своей жены Марты Варламовой, НХЛ наложила запрет на выступление российского защитника в любом клубе лиги. И даже несмотря на то, что 2 июля 2018 года обвинения в домашнем насилии с Войнова были сняты, сезон-2018/19 ему пришлось пропустить.

Конечно, определённое беспокойство у руководства омского клуба по поводу годичного «простоя» у Войнова может присутствовать. Отсутствие игровой практики на протяжении целого сезона — это серьёзный недостаток. Но вместе с тем мы прекрасно знаем, каким опытом обладает Вячеслав. И можно себе представить, что всё это время он самостоятельно тренировался, поддерживал форму, ждал наилучшего варианта продолжения карьеры именно в Северной Америке. К сожалению, не сложилось, но зато теперь «Авангард» получает в свои ряды отличного игрока, — считает Алексей Дементьев.

В СМИ фигурировала зарплата, которую предложил Войнову за предстоящий сезон омский клуб: 70 млн рублей. Адекватный ли это гонорар для защитника столь высокого уровня, но на год выпавшего из игрового ритма?

Наверное, не самый лучший вариант — пытаться залезть в чужой карман и оценивать, достоин ли хоккеист той или иной суммы в контракте. Главное, что стороны договорились, и нужно ориентироваться на то, что спрос рождает предложение. Так же, как и наоборот, — заявил корреспонденту News.ru агент Алексей Дементьев.

Вячеслав Войнов Владимир Астапкович/РИА Новости

Инициатива заключить контракт сроком лишь на один сезон наверняка исходила как от омского клуба, который брал фактически кота в мешке (кто знает, в какой форме находится игрок после годичного отсутствия практики?), так и от самого Войнова. Ведь в свои 29 лет защитник, вне всякого сомнения, надеется снова вернуться в НХЛ и получить возможность продолжить карьеру за океаном. Реально ли это?

Мне очень хотелось бы, чтобы все российские хоккеисты, включая Вячеслава, играли на самом высоком уровне и удовлетворяли свои личные амбиции. Важно понимать, что произошедший несколько лет назад инцидент, из-за которого у Войнова и возникли проблемы с американским правосудием, никак не повлиял на отношения внутри семьи хоккеиста, и совсем недавно у Вячеслава и его супруги родился второй ребёнок (дочь — News.ru). Всё говорит за то, что тот инцидент был случайностью, и дай Бог, чтобы он был окончательно исчерпан. И российскому хоккеисту предоставили свободу выбора в продолжении его профессиональной карьеры, — отметил Дементьев.

Понятно, что ближайший сезон станет для Войнова во многом определяющим: сможет ли защитник снова выйти на свой привычный высокий уровень, что даст возможность пусть даже гипотетически претендовать на возвращение в НХЛ? Значит, можно ожидать от Вячеслава полной самоотдачи на тренировках и в официальных играх. Таким образом, финалист Кубка Гагарина прошлого сезона получает отличное подкрепление и может ставить перед собой самые серьёзные задачи, вплоть до второго подряд захода на завоевание главного трофея КХЛ.

Нужно исходить из того, что в омском клубе достаточно грамотный менеджмент и великолепный тренерский штаб. В частности, ассистент главного тренера Боба Хартли на протяжении многих сезонов своими глазами видел, что собой представляет Войнов. Думаю, определённая роль Вячеслава в «Авангарде» уже обрисована — теперь посмотрим, как он сможет реализовать задумки тренерского штаба и оправдать надежды руководства клуба, — сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.

Первый матч нового сезона КХЛ омский «Авангард» с Вячеславом Войновым проведёт 1 сентября в Москве против действующего обладателя Кубка Гагарина ЦСКА.