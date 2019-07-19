https://static.news.ru/photo/f3211c90-abc5-11e9-806d-fa163e074e61_1024.jpg Харийс Витолиньш Фото: Erik Simander/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Харийс Витолиньш рассказал о целях своей работы в команде.

«Спартак» — интересный вызов. Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей, — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

«... #Спартак - интересный вызов, и мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей...»

Большое интервью с Харийсом Витолиньшем - завтра на https://t.co/Kd1dVFDyxi pic.twitter.com/1FhAQ20qmG — Spartak Moscow (@spartak_hc) July 21, 2019

50-летний Витолиньш возглавлял «Давос» с декабря 2018 года, заключив трудовое соглашение до конца сезона-2018/19. Вместе с Олегом Знарком Витолиньш работал в сборной России с 2014 по 2018 год.

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