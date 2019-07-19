Харийс Витолиньш Фото: Erik Simander/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Харийс Витолиньш рассказал о целях своей работы в команде.

«Спартак» — интересный вызов. Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей, — цитирует специалиста пресс-служба клуба.

50-летний Витолиньш возглавлял «Давос» с декабря 2018 года, заключив трудовое соглашение до конца сезона-2018/19. Вместе с Олегом Знарком Витолиньш работал в сборной России с 2014 по 2018 год.

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