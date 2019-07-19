https://static.news.ru/photo/f3211c90-abc5-11e9-806d-fa163e074e61_1024.jpgХарийс ВитолиньшФото: Erik Simander/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Харийс Витолиньш рассказал о целях своей работы в команде.
«Спартак» — интересный вызов. Мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей, — цитирует специалиста пресс-служба клуба.
«...#Спартак - интересный вызов, и мы с удовольствием будем строить модель игры, которая нам близка. Хорошая работа не пропадает, она всегда проявится. Постараемся всей командой достичь высоких целей...» Большое интервью с Харийсом Витолиньшем - завтра на https://t.co/Kd1dVFDyxipic.twitter.com/1FhAQ20qmG