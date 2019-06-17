https://static.news.ru/photo/fdc25aca-90cb-11e9-aea0-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Малкин Фото: Peter Schatz/Global Look Press

Вице-президент Континентального хоккейного клуба (КХЛ) «Металлург» Геннадий Величкин заявил, что ждёт нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина.

Мы всегда говорим, что хотели бы видеть Малкина у себя, когда он решит заканчивать карьеру в НХЛ, — цитируют « Известия » Величкина.

Евгений Малкин является воспитанником магнитогорского клуба. В периоды с 2003 по 2006 и с 2012 по 2013 год выступал за «Металлург».

В прошедшем сезоне форвард «Питтсбурга» сыграл за клуб 68 игр, набрав 72 очка (21 гол и 51 результативная передача).

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