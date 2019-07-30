https://static.news.ru/photo/6746fb7e-b2a8-11e9-92cd-fa163e074e61_660.jpg Никита Гусев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Хоккеист сборной России Никита Гусев станет игроком «Нью-Джерси Дэвилз» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

27-летний форвард был обменян «Вегасом» на право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2020 года и право выбора во втором раунде драфта 2021 года. Пресс-служба «Нью-Джерси» сообщила, что Гусев подписал с клубом двухлетний контракт с зарплатой $4,5 млн в год.

Гусев известен по выступлениям за ЦСКА, «Амур» и «Югру». Он перешёл в СКА в 2015 году. Кроме того, форвард — чемпион Олимпийских игр — 2018 и бронзовый призёр чемпионата мира — 2017 в составе сборной России.

В сезоне-2018/19 26-летний нападающий дошёл со своей командой до финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где уступил московскому ЦСКА — 3-4 в серии. В регулярном чемпионате на счету Гусева 82 очка (17+65), в плей-офф — 19 (9+10).

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