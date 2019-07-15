https://static.news.ru/photo/d32479b8-a6e9-11e9-92a1-fa163e074e61_1024.jpg Михаил Котляревский Фото: ХК "Салават Юлаев"/youtube.com

Пресс-атташе московского хоккейного клуба «Спартак» Владимир Самохин отреагировал на новость о том, что нападающий команды Михаил Котляревский был пойман за рулём автомобиля с поддельными правами.

Пока у нас нет никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо ещё. Михаил сейчас со всей командой находится на сборе в Чехии, — цитирует Самохина Sport24 .

Сотрудники ГИБДД остановили 22-летнего форварда в Семёновском переулке (Москва). Бывший игрок «Салавата Юлаева» передал водительское удостоверение, которое вызвало подозрение. Сотрудники правоохранительных органов отправили документ на экспертизу, которая показала, что права поддельные, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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