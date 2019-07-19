https://static.news.ru/photo/1f54bbee-abaf-11e9-89a4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: marta_voynova/instagram

Жена защитника хоккейного клуба «Авангард» Вячеслава Войнова Марта Войнова сообщила о прибавлении в семействе.

Добро пожаловать в нашу семью, Доченька, — написала Войнова в своём Instagram-аккаунте.

9 апреля НХЛ объявила, что Войнов будет дисквалифицирован на сезон-2019/20. После этого профсоюз NHLPA от имени Войнова подал апелляцию на данное решение.

Суд в США в 2015 году признал Войнова виновным в домашнем насилии в отношении супруги и приговорил к 90 дням тюремного заключения. По итогам судебного разбирательства НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста, в связи с этим он был вынужден покинуть «Лос-Анджелес».

Войнов — двукратный обладатель Кубка Стэнли и обладатель Кубка Гагарина.

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан лучшим игроком сезона по версии американской премии ESPY Awards, ранее писал News.ru.