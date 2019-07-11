https://static.news.ru/photo/94546296-a3bc-11e9-810a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Иван Адаменко/News.ru

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по хоккейным операциям Георгий Кобылянский рассказал об изменениях в календаре лиги.

Календарь имеет несколько особенностей. Теперь у нас в каждом дивизионе равное количество команд. Увеличилось количество топ-матчей. Некоторые пары клубов встретятся между собой до шести раз во время «регулярки», — приводит слова Кобылянского корреспондент News.ru.

Также функционер добавил, что седьмая игра финала КХЛ может пройти 30 апреля (если в этом будет необходимость).

Регулярный чемпионат начнётся 1 сентября 2019 года и завершится в 2020 году.

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