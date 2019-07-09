https://static.news.ru/photo/91879bc2-a223-11e9-ae32-fa163e074e61_1024.jpg Никита Охотнюк Фото: twitter.com/russianhunter28

Клуб «Нью-Джерси Дэвилз», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), объявил фамилии 37 игроков, которые приглашены в лагерь развития.

В списке значатся трое россиян: 18-летний защитник Никита Охотюк и нападающие Михаил Мальцев (21 года) и Никита Попугаев (20 лет).

В минувшем сезоне Попугаев провёл 37 матчей за «Амур» из Хабаровска в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За фарм-клуба «Дэвилз» в АХЛ на счету форварда 17 матчей, в которых он забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-9».

Мальцев провёл за СКА (Санкт-Петербург) последние три сезона. В сезоне-2018/19 нападающий отыграл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записал на свой счёт одну шайбу и одну результативную передачу при показателе полезности «-1». В плей-офф на счету Мальцева 3 (1+2) очка в 17 играх при показателе полезности «-6».

Охотюк в минувшем сезоне провёл 56 матчей в Хоккейной лиге Онтарио, отметившись двумя результативными бросками и 15 голевыми передачами при показателе полезности «+30».

Лагерь развития «Нью-Джерси» пройдёт с 9 по 13 июля.

Ранее сообщалось. что хоккейный клуб СКА подпишет нападающего «Салавата Юлаева» Владимира Ткачёва, который отказался играть за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ), писал News.ru.