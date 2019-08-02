https://static.news.ru/photo/40b35cd8-b51d-11e9-ade9-fa163e074e61_660.jpg Константин Курашёв Фото: neva.ska.ru

Новый главный тренер клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «СКА-Нева» (фарм-клуб питерского СКА), известный в прошлом защитник Константин Курашёв заявил, что в Швейцарии, где он проработал тренером более 20 лет, жить комфортнее, чем в России.

Объективно, жить в Швейцарии гораздо комфортнее и спокойнее, чем в России. Всё компактно, близко, удобно, — приводит слова тренера Sport24 .

Наставник добавил, что очень хотел вернуться в Россию, но не поступало предложений от клубов.

Сын Курашёва Филипп — игрок сборной Швейцарии, новый сезон он начнёт в системе клуба НХЛ «Чикаго», который задрафтовал форварда в 2018 году.

Спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василий Чижов обратился в суд после обвинений в вымогательстве, писал News.ru.