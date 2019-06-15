Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» по-прежнему ищет варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, канадцы хотят получить за россиянина другого защитника.
Контракт 27-летнего Зайцева рассчитан до конца сезона-2023/24, по которому он должен получать около $4,5 млн в год.
В завершившейся «регулярке» НХЛ Зайцев провёл 81 матч и записал на свой счёт 14 (3+11) очков.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.