https://static.news.ru/photo/35a9d15c-9045-11e9-abce-fa163e074e61_1024.jpg Никита Кучеров (86) справа и Никита Зайцев Фото: Dirk Shadd/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» по-прежнему ищет варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.

Как сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман, канадцы хотят получить за россиянина другого защитника.

Контракт 27-летнего Зайцева рассчитан до конца сезона-2023/24, по которому он должен получать около $4,5 млн в год.

В завершившейся «регулярке» НХЛ Зайцев провёл 81 матч и записал на свой счёт 14 (3+11) очков.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.