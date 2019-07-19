Российский голкипер Даниил Тарасов, подписавший контракт новичка с «Коламбусом», рассказал о своих планах в НХЛ.
Соглашение россиянина с клубом рассчитано на три года.
Я уверен, что смогу многому научиться, стать лучше и подготовиться к НХЛ. Выбор на драфте мотивировал меня еще больше. Я хочу помочь команде, хочу выигрывать. Хочу пройти этот путь к Кубку Стэнли, — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.
Тарасов был выбран в третьем раунде «Коламбусом» на драфте 2017 года под общим 86-м номером.
Ранее News.ru писал, что клуб КХЛ подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли.