https://static.news.ru/photo/47d4b876-aa42-11e9-a363-fa163e074e61_1024.jpg Даниил Тарасов Фото: Lujinbo/Xinhua/Global Look Press

Российский голкипер Даниил Тарасов, подписавший контракт новичка с «Коламбусом», рассказал о своих планах в НХЛ.

Соглашение россиянина с клубом рассчитано на три года.

Я уверен, что смогу многому научиться, стать лучше и подготовиться к НХЛ. Выбор на драфте мотивировал меня еще больше. Я хочу помочь команде, хочу выигрывать. Хочу пройти этот путь к Кубку Стэнли, — приводит слова Тарасова официальный сайт НХЛ.

Тарасов был выбран в третьем раунде «Коламбусом» на драфте 2017 года под общим 86-м номером.

Ранее News.ru писал, что клуб КХЛ подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли.