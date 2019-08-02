https://static.news.ru/photo/260a8ad6-b4fb-11e9-aba2-fa163e074e61_660.jpg Василий Чижов Фото: hcsalavat.ru

Спортивный директор хоккейного клуба «Салават Юлаев» Василий Чижов обратился в суд после обвинений в вымогательстве.

Ранее стало известно, что защитник «Тороса» Тимур Бараев рассказал, что Чижов требовал с него финансовые средства для того, чтобы спортсмен попал в состав команды, сообщает ProSportStory.

Спортивный директор «Салавата» занимает должность с января 2019 года. С 2011-го по 2015-й он работал старшим тренером команды.

Во время Национальных молодёжных игр по хоккею в Китае произошла массовая драка между командами из Гонконга и Шэньчжэня.