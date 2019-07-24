Московский хоккейный клуб «Спартак» несколько домашних матчей в новом сезоне может провести на арене в Мытищах.
В этом сезоне есть один-два матча, место которых ещё не до конца согласовано, мы рассматриваем разные варианты, в том числе и арену в Мытищах. К сожалению, все остальные арены в эти дни, скорее всего, будут заняты, но тем не менее мы ведём переговоры со всеми, — заявил ТАСС генеральный директор клуба Андрей Верёвко.
В сезоне-2018/19 «красно-бнлые» из-за проведения различных мероприятий в «Парке Легенд» были вынуждены провести два матча на «Арене-Мытищи».
Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта Дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад, ранее писал News.ru.