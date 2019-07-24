В этом сезоне есть один-два матча, место которых ещё не до конца согласовано, мы рассматриваем разные варианты, в том числе и арену в Мытищах. К сожалению, все остальные арены в эти дни, скорее всего, будут заняты, но тем не менее мы ведём переговоры со всеми, — заявил ТАСС генеральный директор клуба Андрей Верёвко.