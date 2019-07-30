Хоккейный клуб «Сочи» расторг пробный контракт с нападающим Михаилом Анисиным.
Как сообщает официальный сайт клуба, о заключении соглашения было объявлено 12 июля.
Ранее 31-летний Анисин играл в составе «Сочи» в сезонах с 2014 по 2016 годы, в общей сложности проведя 96 матчей и набрав в них 51 (24+27) очко.
В сезоне-2011/12 Анисин стал лучшим снайпером плей-офф и завоевал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо».
News.ru писал, что Кубок нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина пройдёт в Красногорске.