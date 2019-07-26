Российский хоккеист Никита Воропаев, выступающий в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области, скончался после драки с посетителем в кафе.
Известно, что у спортсмена возник конфликт с посетителем кафе, который перерос драку уже за его пределами. После инцидента 27-летний хоккеист вернулся домой, где почувствовал себя плохо. Впоследствии молодой человек попал в реанимацию, где скончался 25 июля, сообщают «
Похороны спортсмена состоятся 27 июля.
Боксёр скончался от травм, полученных во время боя, писал News.ru.