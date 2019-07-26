Никита Воропаев Фото: vk.com/nattavo

Российский хоккеист Никита Воропаев, выступающий в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области, скончался после драки с посетителем в кафе.

Известно, что у спортсмена возник конфликт с посетителем кафе, который перерос драку уже за его пределами. После инцидента 27-летний хоккеист вернулся домой, где почувствовал себя плохо. Впоследствии молодой человек попал в реанимацию, где скончался 25 июля, сообщают «РИА «Новости» со ссылкой на начальника отдела информации УМВД по региону.

Похороны спортсмена состоятся 27 июля.

Боксёр скончался от травм, полученных во время боя, писал News.ru.

 

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