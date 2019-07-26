https://static.news.ru/photo/41c6be5c-af8d-11e9-b99f-fa163e074e61_1024.jpg Никита Воропаев Фото: vk.com/nattavo

Российский хоккеист Никита Воропаев, выступающий в Ночной хоккейной лиге Тамбовской области, скончался после драки с посетителем в кафе.

Известно, что у спортсмена возник конфликт с посетителем кафе, который перерос драку уже за его пределами. После инцидента 27-летний хоккеист вернулся домой, где почувствовал себя плохо. Впоследствии молодой человек попал в реанимацию, где скончался 25 июля, сообщают « РИА «Новости » со ссылкой на начальника отдела информации УМВД по региону.

Похороны спортсмена состоятся 27 июля.

Боксёр скончался от травм, полученных во время боя, писал News.ru.