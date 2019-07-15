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Пресс-атташе московского хоккейного клуба «Спартак» Владимир Самохин отреагировал на новость о том, что нападающий команды Михаил Котляревский был пойман за рулём автомобиля с поддельными правами.

Пока у нас нет никакой информации ни от правоохранительных органов, ни от кого-либо ещё. Михаил сейчас со всей командой находится на сборе в Чехии, — цитирует Самохина Sport24. Сотрудники ГИБДД...