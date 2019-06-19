Петербургский хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с форвардом Наилем Якуповым.
Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение рассчитано на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Якупов выступает за СКА с лета 2018 года. В завершившемся сезоне игрок провёл 47 матчей в регулярном чемпионате, набрав 33 (23+10) очка. В плей-офф на счету нападающего 8 (4+4) очков в 18 играх.
Якупов — первый номер драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2012 году.
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