Владимир Ткачёв Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Нападающий Владимир Ткачёв подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом СКА (Санкт-Петербург).

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2020/21. «Армейцы» получили права на Ткачёва в ходе обмена с уфимским «Салаватом Юлаевым», отдав взамен нападающего Никиту Сошникова.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Салават» 53 матча регулярного чемпионата. В его активе 36 очков (пять заброшенных шайб и 21 голевая передача), в 17 играх плей-офф набрал 10 (4+6) баллов.

Ранее сообщалось, что Ткачёв отказался от выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), писал News.ru.

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