https://static.news.ru/photo/1332a71a-a2f7-11e9-866b-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Ткачёв Фото: Matti Matikainen/Newspix24/Global Look Press

Нападающий Владимир Ткачёв подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом СКА (Санкт-Петербург).

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 23-летним игроком рассчитано до окончания сезона-2020/21. «Армейцы» получили права на Ткачёва в ходе обмена с уфимским «Салаватом Юлаевым», отдав взамен нападающего Никиту Сошникова.

Владимир Ткачев возвращается в СКА!



Напомним, права на Ткачева армейцы получили в результате обмена с «Салаватом Юлаевым», отдав за него права на Никиту Сошникова. Контракт с форвардом подписан на 2 года и будет действовать до окончания сезона 2020/21.



Добро пожаловать! pic.twitter.com/y7VPVGXikH — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 июля 2019 г.

В прошедшем сезоне 23-летний форвард сыграл за «Салават» 53 матча регулярного чемпионата. В его активе 36 очков (пять заброшенных шайб и 21 голевая передача), в 17 играх плей-офф набрал 10 (4+6) баллов.

Ранее сообщалось, что Ткачёв отказался от выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), писал News.ru.