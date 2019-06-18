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Американский хоккеист Ти Джей Гальярди, выступавший в Нижнекамске за одноимённый клуб, рассказал о своих впечатлениях от города.

Нижнекамск — город, о котором никто никогда не слышал. Он точно входит в тройку главных дыр КХЛ. Но платили они больше других, помимо зарплаты там были огромные бонусы за победы...