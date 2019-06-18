Патрик Херсли (справа) Фото: Сергей Булкин/News.ru

Шведский защитник петербургского хоккейного клуба СКА Патрик Херсли покинул команду.

СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.

Херсли выступал за СКА с сезона-2016/17 и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина.

За петербургскую команду швед провёл 143 матча и набрал 107 (39+68) очков.

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