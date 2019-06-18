Шведский защитник петербургского хоккейного клуба СКА Патрик Херсли покинул команду.
СКА благодарит Патрика за игру и желает удачи в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении клуба.
Спасибо, Патрик!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA)
pic.twitter.com/P5L4sx9s4i 18 июня 2019 г.
Херсли выступал за СКА с сезона-2016/17 и вместе с клубом стал обладателем Кубка Гагарина.
За петербургскую команду швед провёл 143 матча и набрал 107 (39+68) очков.
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