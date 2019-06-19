Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Игорь Ожиганов рассказал о своей жизни в Северной Америке, когда выступал за «Торонто».

Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти, — цитирует...