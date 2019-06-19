Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит профессиональную карьеру в московском хоккейном клубе «Динамо».

Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается, — заявил «Чемпионату» генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.

В завершившемся сезоне Шипачёв набрал 76 (21+55) очков в 72 матчах. Это является рекордом клуба.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.

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