https://static.news.ru/photo/ddae29a0-928b-11e9-9560-fa163e074e61_1024.jpgФото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский нападающий Вадим Шипачёв продолжит профессиональную карьеру в московском хоккейном клубе «Динамо».
Ситуация с Шипачёвым простая. Данный хоккеист имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, на сегодняшний день не рассматривается, — заявил «Чемпионату» генеральный менеджер клуба Виктор Меркулов.
В завершившемся сезоне Шипачёв набрал 76 (21+55) очков в 72 матчах. Это является рекордом клуба.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.