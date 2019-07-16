Хоккейный клуб «Северсталь» подписал просмотровый контракт с нападающим Андреем Алексеевым, который пропустил весь прошедший сезон.
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Последняя команда, за которую выступал 30-летний хоккеист, «Адмирал». В позапрошлом сезоне он сыграл за клуб из Владивостока 10 матчей в регулярном чемпионате. В активе игрока три очка (две заброшенные шайбы и одна результативная передача).
Всего Алексеев сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 125 матчей и набрал 24 очка (11:13).
Американский нападающий, капитан казахстанского хоккейного клуба «Барыс» Брэндон Боченски принял решение о завершении карьеры, писал News.ru.