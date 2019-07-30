https://static.news.ru/photo/f238b67a-b2b0-11e9-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Никита Хлыстов Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» объявил о подписании пробных соглашений с защитником Никитой Хлыстовым и нападающим Егором Яковлевым. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Прошлый сезон Хлыстов провёл в челябинском «Тракторе», за который в 45 матчах отметился одним результативным пасом.

Яковлев сезон-2016/19 провёл в составе омского «Адмирала», где в 27 матчах набрал 3 (1+2) очка.

Ранее «Северсталь» заключила просмотровый контракт с 34-летним защитником Дмитрием Мегалинским.

Российский голкипер, выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Андрей Василевский подписал контракт с «Тампа-Бэй» на восемь лет, ранее писал News.ru.