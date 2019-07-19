https://static.news.ru/photo/cbe31002-aa1c-11e9-b193-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nashville Predators/facebook.com

Бывший форвард хоккейного клуба «Нэшвилл» Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством.

Как сообщает Detroit Free Press, тело 48-летнего бывшего хоккеиста обнаружили утром 7 июля, при этом рядом с трупом лежал пистолет. Джонсон не оставил предсмертной записки.

Он играл за «Нэшвилл» с 1993 по 2006 год. Всего в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он провёл 785 матчей, в которых набрал 369 (145+224) очков. Также Джонсон стал серебряным призёром Олимпийских игр 1994 года в составе сборной Канады.

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