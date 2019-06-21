https://static.news.ru/photo/1e09d4c6-9418-11e9-a226-fa163e074e61_1024.jpg Брукс Мэйсек Фото: EIBNER/Heike_Feiner/Global Look Press

Нападающий Брукс Мэйсек стал игроком екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».

Контракт с 27-летним немцем рассчитан на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.

В завершившемся сезоне хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулфс».

Пятым легионером “Автомобилиста” стал Брукс Мэйсек

Наш клуб заключил контракт с нападающим сроком на один год https://t.co/DBR7cQAigv pic.twitter.com/EWCVHC8LRk — ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) 21 июня 2019 г.

Форвард провёл 64 игры и набрал 60 (26+34) очков. Мэйсек является серебряным призёром Олимпиады 2018 года в составе сборной Германии.

Ранее News.ru писал, что «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Павлом Дацюком.