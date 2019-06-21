Нападающий Брукс Мэйсек стал игроком екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист».
Контракт с 27-летним немцем рассчитан на один год. Финансовые условия сделки не разглашаются.
В завершившемся сезоне хоккеист выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за фарм-клуб «Вегаса» «Чикаго Вулфс».
Пятым легионером “Автомобилиста” стал Брукс Мэйсек— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist)
Наш клуб заключил контракт с нападающим сроком на один год
https://t.co/DBR7cQAigv pic.twitter.com/EWCVHC8LRk 21 июня 2019 г.
Форвард провёл 64 игры и набрал 60 (26+34) очков. Мэйсек является серебряным призёром Олимпиады 2018 года в составе сборной Германии.
Ранее News.ru писал, что «Автомобилист» объявил о подписании контракта с Павлом Дацюком.