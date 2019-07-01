https://static.news.ru/photo/2be0b842-9bd6-11e9-a6f7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: wikipedia.org

Российский голкипер Семён Варламов покидает хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» по окончанию контракта.

Игроком интересуются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс, сообщает « Чемпионат » со ссылкой на журналиста Эдриан Дэйтер.

Вратарь провёл в команде восемь лет. В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист сыграл 49 игр в регулярном чемпионате. В активе игрока 90,9% отраженных бросков (2,87 пропущенных шайб за игру).

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину продление контракта на новых условиях, писал News.ru.