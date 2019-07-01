Российский голкипер Семён Варламов покидает хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» по окончанию контракта.
Игроком интересуются «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Йорк Айлендерс, сообщает «
Вратарь провёл в команде восемь лет. В прошедшем сезоне 31-летний хоккеист сыграл 49 игр в регулярном чемпионате. В активе игрока 90,9% отраженных бросков (2,87 пропущенных шайб за игру).
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» предложил российскому нападающему Артемию Панарину продление контракта на новых условиях, писал News.ru.