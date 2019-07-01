https://static.news.ru/photo/1c289dfa-9bec-11e9-9b6b-fa163e074e61_1024.jpg Артём Сергеев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» заключил контракт с защитником Артёмом Сергеевым.

Новое соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Артём в нашей команде вышел на новый качественный уровень. Рассчитываем, что и в этом сезоне он займет для себя роль одного из основных защитников, — цитирует спортивного директора команды Василия Чижова официальный сайт команды.

В прошедшем сезоне 26-летний хоккеист провёл за «Салават» 74 матча, набрав 15 очков (7 голов и 8 результативных передач).

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