https://static.news.ru/photo/040662b4-9275-11e9-a80e-fa163e074e61_1024.jpg Игорь Ожиганов Фото: Александр Головко/CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Игорь Ожиганов рассказал о своей жизни в Северной Америке, когда выступал за «Торонто».

Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти, — цитирует Ожиганова « Матч ТВ ».

Ожиганов в минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 53 встречи, записав в свой актив семь (3+4) очков. Также он набрал 14 штрафных минут.

17 мая Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом». Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.

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