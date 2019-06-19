Защитник казанского хоккейного клуба «Ак Барс» Игорь Ожиганов рассказал о своей жизни в Северной Америке, когда выступал за «Торонто».
Мне не очень нравилось жить в Северной Америке. Я там был как пятая нога у собаки. Не знаю языка, привязан к Никите Зайцеву, в город никуда не пойти, — цитирует Ожиганова «
Матч ТВ».
Ожиганов в минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провёл 53 встречи, записав в свой актив семь (3+4) очков. Также он набрал 14 штрафных минут.
17 мая Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом». Соглашение с хоккеистом рассчитано до конца сезона-2020/21.
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