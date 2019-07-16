Российский нападающий Артём Анисимов теперь будет выступать за «Оттаву Сенаторс». 31-летний центрфорвард в минувшем сезоне играл за «Нью-Йорк Рейнджерс», хотя права на хоккеиста принадлежали «Чикаго Блэк Хокс».
Теперь руководство «Чикаго» и «Оттавы» совершили обмен, благодаря которому Анисимов стал игроком «Сенаторов», а в стан «Чёрных ястребов» отправился нападающий Зак Смит.
Россиянин подписал пятилетний контракт с «Чикаго» 1 июля 2015 года, но успел поиграть также за «Коламбус Блю Джекетс» и «Рейнджерс». В прошлом сезоне Артём провел за нью-йоркцев 78 матчей, в которых набрал 37 очков (15 шайб и 22 результативные передачи). Среднегодовая зарплата Анисимова в НХЛ составляла $4,55 млн.
Ровесник российского хоккеиста Зак Смит согласно четырёхлетнему контракту должен был выступать за «Оттаву» ещё два сезона, однако теперь отправится из Канады в США.
Напомним, что нынешним летом игроком «Оттавы» уже стал ещё один россиянин: защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев попросил руководство своего клуба об обмене, в результате чего пополнил ряды «Сенаторов».
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