Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил известную американскую певицу Леди Гагу на матч в подмосковную Балашиху.
Певицу Леди Гагу ругают в Instagram, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! — написал клуб в своём официальном Twitter-аккаунте.
Певицу @ladygaga ругают в инстаграме, в т.ч. русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество — самое дружелюбное в мире, в нём нет осуждения и травли P.S. С нас ковёр pic.twitter.com/YbRB38W1OL