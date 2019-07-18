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Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли выступил с мотивационной речью в первый тренировочный день предсезонки.

Лишь одна мысль у нас в головах — Кубок Гагарина. Это единственное, что имеет значение. Мы не играем за «Авангард», мы не работаем на «Авангард», мы — это и есть...