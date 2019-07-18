Леди Гага Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Омский хоккейный клуб «Авангард» пригласил известную американскую певицу Леди Гагу на матч в подмосковную Балашиху.

Певицу Леди Гагу ругают в Instagram, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не ругаем, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», проводи тут отпуск! — написал клуб в своём официальном Twitter-аккаунте.

Ранее на матче «Авангарда» в Балашихе, где команда проводит домашние матчи из-за ремонта арены в Омске, присутствовал титулованный футбольный тренер Жозе Моуринью.

Финский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» продлил соглашение с главным тренером Лаури Марьямяки, писал News.ru.

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