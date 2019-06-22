Российский форвард петербургского СКА Василий Подколзин выбран под общим десятым номером клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» на драфте лиги.
22 июня 2019 г.
Первым номером драфта-2019 стал американский нападающий Джек Хьюз, которого выбрал «Нью-Джерси».
В 2019 году Подколзин в составе юниорской сборной России завоевал серебряную медаль чемпионата мира. Всего в КХЛ он провёл три матча за СКА, не отметившись результативными действиями.
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