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В сезоне-2019/20 хоккейный клуб «Сочи» будет проводить свои домашние матчи на ледовой арене «Большой» на более узкой площадке.

Такое решение было принято в связи с тем, что у Международной федерации хоккея (ИИХФ) уже есть принципиальное, хотя ещё не официальное решение проводить Олимпийские игры 2022 года на «североамериканских» площадках,...