https://static.news.ru/photo/eed6f532-926c-11e9-aeb6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашёв во время чемпионского парада упал с пожарной машины.

Ivan Barbashev took a little tumble during the parade @Barbashev2295



(via st.louisbluesupdates on instagram) pic.twitter.com/opezpobRQP — Josh Hyman (@joshhymanNHL) 18 июня 2019 г.

В то время как хоккеисты команды отмечали первую в истории клуба победу в Кубке Стэнли, россиянин не смог удержаться на транспортном средстве и упал на землю. Подняться ему помог один из охранников.

В 80 матчах «регулярки» Барбашёв набрал 26 (14+12) очков. В 25 встречах плей-офф он записал себе в актив 6 (3+3) очков.

В финальной серии Кубка Стэнли сезона-2018/19 Барбашёв в составе «Сент-Луиса» обыграл «Бостон» со счётом 4:3.

Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.