Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис» Иван Барбашёв во время чемпионского парада упал с пожарной машины.
Ivan Barbashev took a little tumble during the parade— Josh Hyman (@joshhymanNHL)
@Barbashev2295
(via st.louisbluesupdates on instagram)
pic.twitter.com/opezpobRQP 18 июня 2019 г.
В то время как хоккеисты команды отмечали первую в истории клуба победу в Кубке Стэнли, россиянин не смог удержаться на транспортном средстве и упал на землю. Подняться ему помог один из охранников.
В 80 матчах «регулярки» Барбашёв набрал 26 (14+12) очков. В 25 встречах плей-офф он записал себе в актив 6 (3+3) очков.
В финальной серии Кубка Стэнли сезона-2018/19 Барбашёв в составе «Сент-Луиса» обыграл «Бостон» со счётом 4:3.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.