С «Вашингтоном», например, играешь, а там Кузнецов уже многих научил (мату. — Ред.)! Стоишь на вбрасывании, а тебе на ломаном русском что-то нецензурное кричат — ну поржём и за игру, — приводит слова Бучневича « Советский спор т».