Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал, что форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов научил ругаться русским матом всех своих одноклубников.
С «Вашингтоном», например, играешь, а там Кузнецов уже многих научил (мату. — Ред.)! Стоишь на вбрасывании, а тебе на ломаном русском что-то нецензурное кричат — ну поржём и за игру, — приводит слова Бучневича «Советский спорт».
В завершившемся сезоне Бучневич в составе «Рейнджерс» в 68 матчах регулярного чемпионата набрал 38 (21+17) очков.
Ранее News.ru писал, что российский хоккеист опубликовал фото новорождённого сына в Кубке Стэнли.