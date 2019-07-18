https://static.news.ru/photo/d63caeb2-a96a-11e9-9c3e-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин Фото: Adam Lacy/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте России Владимире Путине.

Беззаконие. Он лет 20 уже? В законе мы особо не выросли за это время. Футболистов только бедных наказали, показали, как могут. Ещё претензия — он долго сидит, никому не даёт, — цитирует Панарина Sports.ru .

Владимир Путин официально занимал должность президента России с 2000 по 2008 год, а также является действующим главой страны с 2012 года.

Ранее News.ru сообщал, что россиянин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой заработной платы. У него она составит в среднем $11,642 млн в год. Первое место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год). Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».