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Хоккеист Артемий Панарин поделился впечатлениями от своего громкого перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин заключил контракт, рассчитанный на семь лет, общая сумма которого составляет $81,5 млн.

На встрече с журналистами хоккеист отметил, что последние два дня были для него «немного сумбурными». Теперь же он намерен «побольше погулять и насладиться Нью-Йорком», сообщает Sport24. По словам Панарина, данный...