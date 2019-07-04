Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй» Андрей Василевский назвал главную цель своей карьеры.
Самое важное — это победа в Кубке Стэнли. Я буду доволен, только когда мы выиграем Кубок Стэнли, а для этого надо вкалывать мама не горюй, — заявил Василевский
ТАСС.
По итогам завершившегося сезона Василевский выиграл «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата лиги.
Россиянин провёл 53 матча за «Тампу», одержав 39 побед и отражая в среднем 92,5% бросков.
Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» подписал контракт с российским голкипером Семёном Варламовым, который на протяжении восьми лет защищал цвета «Колорадо Эвеланш», писал News.ru.