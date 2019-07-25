Российская хоккеистка Ия Гаврилова поделилась деталями своей жизни в Северной Америке.
Я привыкла к жизни в США и Канаде, но в душе я все равно русская. Максимум, что нам платили, это две тысячи канадских долларов в год, это примерно 100 тысяч рублей в год. Ты не играешь здесь за деньги, ты играешь здесь, потому что любишь и хочешь играть в хоккей, — цитирует спортсменку Sport24.
Гаврилова выступает за сборную России по хоккею с 2003 года. Он участница трёх Олимпиад и восьми чемпионатов мира.
Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта Дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад, ранее писал News.ru.