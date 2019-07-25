https://static.news.ru/photo/07ebff42-aebd-11e9-bb1a-fa163e074e61_1024.jpg Ия Гаврилова Фото: instagram.com/iya_8

Российская хоккеистка Ия Гаврилова поделилась деталями своей жизни в Северной Америке.

Я привыкла к жизни в США и Канаде, но в душе я все равно русская. Максимум, что нам платили, это две тысячи канадских долларов в год, это примерно 100 тысяч рублей в год. Ты не играешь здесь за деньги, ты играешь здесь, потому что любишь и хочешь играть в хоккей, — цитирует спортсменку Sport24 .

Гаврилова выступает за сборную России по хоккею с 2003 года. Он участница трёх Олимпиад и восьми чемпионатов мира.

Генеральный менеджер российского хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский сообщил, что во время ремонта Дворца спорта, в котором выступает команда, был найден клад, ранее писал News.ru.