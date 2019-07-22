https://static.news.ru/photo/f223eb30-ac72-11e9-aeb8-fa163e074e61_1024.jpg Пол Постма Фото: www.metallurg.ru

Защитник хоккейного клуба «Металлург» Пол Постма считает российских хоккеистов «показушниками».

Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху, — цитирует Постма «Спорт-Экспресс».

Кроме того, спортсмен отметил, что сам предпочитает тратить деньги на путешествия и яркие воспоминания.

30-летний хоккеист в прошедшем сезоне переехал в «Ак Барс». За казанский клуб он сыграл 61 матч. Летом 2019 года он перешёл в магнитогорский «Металлург».

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения регламента, писал News.ru.