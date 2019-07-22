Защитник хоккейного клуба «Металлург» Пол Постма считает российских хоккеистов «показушниками».
Я был немного удивлен тому, как себя преподносят российские хоккеисты: все эти дорогие машины, часы за 30 тысяч долларов — немного смахивает на показуху, — цитирует Постма «Спорт-Экспресс».
Кроме того, спортсмен отметил, что сам предпочитает тратить деньги на путешествия и яркие воспоминания.
30-летний хоккеист в прошедшем сезоне переехал в «Ак Барс». За казанский клуб он сыграл 61 матч. Летом 2019 года он перешёл в магнитогорский «Металлург».
Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил изменения регламента, писал News.ru.