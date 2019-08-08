Нападающий хоккейного клуба «Динамо» Андре Петерссон прокомментировал отставку главного тренера «Авангарда» Андрея Скабелки, под руководством которого форвард играл в 2017 году.
Мне было без разницы, останется он или нет. Скабелка — хороший тренер с хорошей системой, но, когда всё рушится, ты не можешь это остановить, — приводит слова Петерссона
Sport24.ru.
В прошедшем сезоне 28-летний хоккеист принял участие в 59 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В его активе 50 очков (26 заброшенных шайб и 24 результативные передачи).
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