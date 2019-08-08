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Во время матча группового этапа Кубка Возрождения в Китае произошла драка с участием игроков хоккейных клубов «Ермак» и «Куньлунь».

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Куньлуни», после чего форвард команды победителей Гарет Хант набросился на спортсменов «Ермака», используя шлем. Затем он напал на голкипера. Первый матч предстоящего сезона...