https://static.news.ru/photo/72732002-ad64-11e9-ba00-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин Фото: Matt Cohen/Icon Sportswire/Global Look Press

Хоккеист Артемий Панарин, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс», рассказал о своём отношении к российским хоккеистам Евгению Малкину и Александру Овечкину.

С Малкиным и Овечкиным у меня хорошие, товарищеские отношения. Мы не очень близко общаемся, но я их уважаю. Проводили вместе не так много времени, но пару раз удалось поужинать, — цитирует Панарина «Р-Спорт ».

Панарин стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой заработной платы. У него она составит в среднем $11,642 млн в год. Первое место занимает форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год). Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить новый контракт. В услугах российского нападающего также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Флорида Пантерз» и «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее News.ru сообщал, что Панарин поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали», заметил хоккеист.