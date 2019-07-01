https://static.news.ru/photo/b19b50b2-9c32-11e9-b730-fa163e074e61_1024.jpg Артемий Панарин Фото: instagram.com/artemiypanarin

Российский нападающий Артемий Панарин стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс». Форвард подписал соглашение сроком на семь лет на сумму $81,5 млн.

Средняя годовая зарплата Панарина составит $11,642 млн, благодаря чему он стал вторым игроком в НХЛ по уровню годовой зарплаты. Первое место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид ($12,5 млн в год).

В услугах Панарина также были заинтересованы «Нью-Йорк Айлендерс», «Флорида Пантерз», «Колорадо Эвеланш» и «Чикаго Блэкхоукс», передаёт « Чемпионат ».

Ранее News.ru писал, что Панарин отказался от предложения руководства «Коламбус Блю Джекетс» заключить контракт на $96 млн. Новое соглашение было рассчитано на восемь лет со среднегодовой зарплатой в $12 млн в год.